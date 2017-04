"Mission: Impossible 6": Henry Cavill überrascht mit Schnurrbart

Zuletzt zeigten Aufnahmen von den Dreharbeiten zu "Mission: Impossible 6" Hollywood-Star Tom Cruise (54, "Jack Reacher: Kein Weg zurück") bei einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd durch Paris. Nun hat sich ein weiterer Star am Set der Action-Reihe eingefunden: Henry Cavill (33, "Man of Steel"). Regisseur Christopher McQuarrie (48, "Mission: Impossible - Rogue Nation") postete ein Foto von sich und den beiden Schauspielern auf seinem Instagram-Account.

Paris bei Nacht

Die Filmbox mit den Teilen eins bis fünf von "Mission: Impossible" erhalten Sie hier

Als Kommentar setzte er lediglich drei Punkte. Das Foto ist ebenfalls in Paris entstanden. Im Hintergrund ist der bei Nacht beleuchtete Eiffelturm zu erkennen. Cruise und Cavill - überraschend mit Schnurrbart - strahlen in die Kamera und tragen offenbar Ausrüstung am Körper, die auf einen Fallschirm hindeuten könnte. Das Trio steht eindeutig auf dem Dach eines Gebäudes. Werden sie durch die Lüfte fliegen oder sich "nur" an dem Gebäude abseilen? Tom Cruise ist dafür bekannt, nach wie vor seine Stunts selbst zu machen. Und Henry Cavill sollte als Superman auch so seine Erfahrung mit Action-Szenen haben.

Neben Cruise und Cavill sollen Rebecca Ferguson (33), Alec Baldwin (59) und Simon Pegg (47) im sechsten Teil zurückkehren. Auf ersten Bildern von den Dreharbeiten in Paris wurde bereits enthüllt, das Co-Star Sean Harris (51) wieder dabei ist. Harris ist wie bereits in "Mission: Impossible - Rogue Nation" als Solomon Lane zu sehen, der darin noch gegen Cruise gekämpft hatte.