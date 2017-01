"Irrlichternder Präsident": Zu Guttenberg bringt die Gefahr von Donald Trump treffend auf den Punkt

Deutschland sollte auf einen "irrlichternden" Präsidenten Trump hart reagieren - fordert Karl-Theodor zu Guttenberg

In einem Gastbeitrag geht der Ex-Verteidigungsminister hart mit dem neuen US-Präsidenten ins Gericht

Zu Guttenberg stellt klar: Trumps Mangel an Regierungserfahrung kann nicht mit "Dealmaking" kompensiert werden

Kurz vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump hat Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg deutliche Worte an die Bundesregierung gerichtet.

In einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" fordert zu Guttenberg die Regierung dazu auf, auf Trumps "krude Vorstellungen" klar, konstruktiv und gegebenenfalls hart zu antworten.

"Den Beweis profunder Kenntnis ist Trump bisher schuldig geblieben"

"Dies mag nun der Moment sein, um auch in unserem Land aus der rührend gepflegten 'Kultur der Zurückhaltung" endlich eine "Kultur der Verantwortung' erwachsen zu lassen", schreibt Guttenberg.

Der CSU-Exilant wird in seinem Beitrag zudem ziemlich deutlich, was Trumps politische Eignung angeht. Statt einer erfahrenen "politischen Wettertanne" werde am Freitag ein "buntgeschmückter Christbaum" vor dem Kapitol in Washington stehen, kommentiert zu Guttenberg hämisch.

Und der Ex-Verteidigungsminister legt nach: "Den Beweis profunder Kenntnis ist Trump bislang in ungewohnt schweigsamer Aggressivität schuldig geblieben. Der kokett vorgetragene Mangel an Regierungserfahrung kann nicht allein durch 'Dealmaking' kompensiert werden."

"Ein twitternder Schachtelteufel oder einen hemdsärmeliger Macher?"

Trump war zuletzt vor allem damit aufgefallen, dass er sich bewusst als Anti-Politiker und vermeintlich genialer "Dealmaker“ inszeniert - also als jemand, der mit seinen Erfahrungen als Geschäftsmann für Jobs und einen Wirtschafts-Boom im Land sorgen kann.

Zu Guttenberg sieht das Trump'sche Schauspiel kritisch - und stellt eine Frage, über die sich das politische Berlin schon länger den Kopf zerbricht: Worauf wird sich Deutschland einstellen müssen, wenn Trump in Washington die Schalthebeln der Macht bedient?

"Einen twitternden Schachtelteufel oder einen hemdsärmeligen Macher?" - das sind die Antwortmöglichkeiten, die zu Guttenberg in den Raum wirft.

"... dann werden die Implikationen unter Umständen erschreckend sein"

Guttenbergs Antwort: Trump habe zwar einige respektable Persönlichkeiten in die Regierung berufen - ihre Zusammensetzung sei jedoch so wirr wie die bisher bekannte Trump-Agenda. "Wenn aber ein Apparat aus verschiedenen Denkschulen auf einen irrlichternden Präsidenten trifft, werden die Implikationen unter Umständen erschreckend sein"; kommentiert zu Guttenberg.

Und dann der Schlag ins Gesicht des Immobilien-Moguls: "Die Komplexität internationaler Beziehungen und das Geflecht nationaler Interessen übersteigen in der Regel die intellektuelle Herausforderung eines Immobiliengeschäftes."

Auch andere Politiker blicken skeptisch auf Trumps Amtszeit. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley zum Beispiel bezeichnete die Unberechenbarkeit Trumps als hochproblematisch.

"Das ist nicht das Niveau eines amerikanischen Präsidenten"

"Das ist das Letzte, was man braucht an der Spitze eines so mächtigen Landes", sagte Barley der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Wenn der neue Präsident sein provokantes Auftreten nicht schnellstmöglich ändere, seien Konflikte programmiert.

Wie sehr der Republikaner mit seinem Amt fremdele, habe zuletzt seine beleidigte und abschätzige Reaktion auf die Schauspielerin Meryl Streep gezeigt, die ihn kritisiert hatte. "Das ist nicht das Niveau eines amerikanischen Präsidenten", meinte Barley.

Der CDU-Europaabgeordnete David McAllister stimmte die europäischen Nato-Staaten auf steigende Verteidigungslasten unter Trump ein.

"Wir Europäer werden die Aufforderung erhalten, mehr für unsere Sicherheit und Verteidigung zu tun", sagte McAllister der "Berliner Zeitung".

"Mit Sexisten und Rassisten möchte ich nichts zu tun haben"

Der Spitzenkandidat der Linkspartei, Dietmar Bartsch, zeigte sich besorgt. "Über viele Äußerungen Trumps bin ich entsetzt. Mit Sexisten und Rassisten möchte ich nichts zu tun haben", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Ich habe große Sorge, dass sich Amerika und die Welt grundlegend verändern - und zwar nicht zum Guten."

Der Russlandbeauftragte der Bundesregierung, Gernot Erler (SPD), warnte davor, dass es unter Trump zu einem fragwürdigen Deal der USA mit Russland kommen könnte.

In einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Erler, es sei sehr problematisch, einen Zusammenhang zwischen den Sanktionen gegen Russland und weiterer atomarer Abrüstung herzustellen. "Das ist eine höchst fragwürdige Übertragung von Geschäftsprinzipien auf die Politik."

Mit Material der dpa

