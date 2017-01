Ausschreitungen bei Protesten gegen Trump in Washington

Demonstranten versammeln sich in Washington, um gegen Trumps Amtseinführung zu demonstrieren | Bloomberg via Getty Images

Am Vorabend von Donald Trumps Amtseinführung versammelten sich seinen Gegner in mehreren Städten zu Protesten

In Washington musste die Polizei gegen Ausschreitungen eingreifen

Am Vorabend der Amtseinführung Donald Trumps kam es in der Hauptstadt Washington zu Demonstrationen vor dem National Press Building, wo der sogenannte Deplorables Ball (übersetzt etwa: Ball der Beklagenswerten) von Trump-Anhängern stattfand.

Die Bezeichnung ist eine Anspielung auf eine Äußerung von der Trump unterlegenen demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton im Wahlkampf. Sie hatte von den Trump-Anhängern als einem "Basket of Deplorables" gesprochen.

Die Polizei musste einschreiten

Die Polizei musste einschreiten, Demonstranten hatten vor dem Gebäude, in dem auch deutsche Medien ihre Redaktionsräume haben, kleinere Feuer gelegt.

Auch in New York haben Tausende Menschen gemeinsam mit Stars wie Alec Baldwin und Robert De Niro gegen den kommenden US-Präsidenten demonstriert. Mit Plakaten und Sprechchören versammelten sie sich am Donnerstagabend (Ortszeit) mitten in Manhattan, wo mehrere Wolkenkratzer Trumps Namen tragen.

"Trump ist ein schlechtes Beispiel für dieses Land, für diese Stadt", sagte Schauspieler De Niro von einer Bühne zu den Demonstranten.

Sein Kollege Baldwin nahm seine aus der Comedy-Show "Saturday Night Live"bekannte Trump-Rolle ein.

"New Yorker ducken sich nicht"

"Donald Trump und Steve Bannon und Mike Pence denken, dass ihr euch ducken werdet. Sie verstehen nicht, dass New Yorker sich nicht ducken."

Auch die Schauspieler Mark Ruffalo und Julianne Moore, der Regisseur Michael Moore und der Bürgermeister der Millionenmetropole, Bill de Blasio, waren unter den Demonstranten. In den kommenden Tagen sind weitere Proteste in New York und vielen anderen US-Städten geplant.

Für die nächsten Tage sind weitere Demonstrationen geplant: Einen Tag nach der Vereidigung von Donald Trump wollen hunderttausende Menschen in Washington auf die Straße gehen und für ihre Rechte demonstrieren. Die Organisatoren rechnen beim "Marsch der Frauen" am Samstag mit mehr als 200.000 Teilnehmern.

