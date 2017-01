Bittere Abrechnung mit Donald Trump: Die Programmzeitschrift "TV Spielfilm" bezeichnet die Übertragung der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten am Freitag als "politisch-unkorrekte Groteske, bei der uns das Lachen im Hals stecken bleibt".

Betitelt ist die Programm-Ankündigung mit der zynischen Kurzzusammenfassung: "Polit-Satire. Rüpelmilliardär wird US-Präsident". Bei Twitter kommentiert "TV Spielfilm": "Egal wer heute die Klampfe schwingt, #Inauguration bleibt ein haarsträubend schlechter Film!"

Die Aktion erinnert stark an eine TV-Programmvorschau der schottischen Zeitung "Sunday Herald", die Trumps Amtseinführung vor kurzem als Opener zur Science-Fiction-Serie "Twilight Zone" dargestellt hatte.

Die "TV Spielfilm"-Ankündigung der ARD-Berichterstattung geht in eine ähnliche Richtung - das Blatt schreibt über Trump: "Die Hauptfigur ist deutlich von Präsident Camacho aus 'Idiocracy' und Zaphod Beeblebrox, dem Präsident der Galaxis aus 'Per Anhalter durch die Galaxis' inspiriert.

"Haarsträubend realitätsfernes Szenario mit unglaubwürdigen Wendungen" - das ist das finale Zitat der Zeitschrift. Ganz so daneben liegen die "TV Spielfilm"-Macher damit ja nicht.

