Super-G der Herren in Kitzbühl startet am Freitag um 11.30 Uhr

Super-G im Live-Stream: Die deutschen Skirennfahrer gehen mit großem Selbstvertrauen in die Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Vor dem Super-G am Freitag um 11.30 Uhr sagte Cheftrainer Mathias Berthold, man wolle voll angreifen.

Der Anspruch von Andreas Sander, Josef Ferstl oder auch des jungen Thomas Dreßen sei nicht mehr, nur in Teilbereichen einer Strecke gut zu sein. Großer Favorit ist der Norweger Kjetil Jansrud, der bislang alle drei Super-G-Rennen im WM-Winter gewinnen konnte.

Am Samstag steht die legendäre Abfahrt auf der Streif im Programm um 11.30 Uhr, am Sonntag folgt der Slalom mit den deutschen Startern um Felix Neureuther.

Ski-Weltcup in Kitzbühl im Live-Stream sehen - so geht's

Das ZDF berichtet ab 14.15 Uhr vom Super-G der Herren auch im Live-Stream. Diesen findet ihr zum Beispiel auf der Homepage des Senders.

Das Programm könnt ihr aber auch über unsere Kooperationspartnern, Magine TV und TV Spielfilm live, online sehen.