Britische Boulevardzeitung provoziert Deutschland - und macht dann überraschend einen Rückzieher

Die "Welt“ hatte sich als Reaktion auf die Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, einen harten Brexit samt Austritt aus dem europäischen Binnenmarkt anzustreben, etwas einfallen lassen.

Auf ihrem Titelblatt vom Mittwoch druckte die Zeitung ein Bild Mays mit der Zeile "Little Britain“ ab - eine Anspielung auf eine Comedy-Serie auf der Insel, in der die Akteure die britische Kultur dreist und mit schwarzem Humor ins Lächerliche ziehen.

So lonely pic.twitter.com/iBs7zUbWzc

Der freche Titel landete einen Wirkungstreffer: Die "Sun“, eines der größten britischen Boulevardblätter, legte sich auf Twitter mit der "Welt“ an - mit einem eigenen provokativen Titel.

"Sun“-Chefredakteur Tony Gallagher twitterte in Richtung der deutschen Zeitung: "Liebe Welt, hier ein Schnappschuss unseres morgigen Titelblatts. Liebe Grüße aus Little Britain."

Auf dem von Gallagher verbreiteten Foto ist Kanzlerin Merkel als Glühbirne mit einem fröhlich-naiven Gesichtsausdruck zu sehen.

Die Überschrift: "Könnte das letzte Land, dass die EU verlässt, bitte die Lichter ausmachen?“

Ein klarer Seitenhieb in Richtung der Bundesrepublik als letzte Europa in einer von Krisen gebeutelten und vom Zerfall bedrohten Europäischen Union.

Dear @welt - a snapshot of @TheSun tomorrow.

Love From Little Britain pic.twitter.com/u09vPGjbz0

— Tony Gallagher (@tonygallagher) 18. Januar 2017