Schock: Bella Hadid und Kendall Jenner wurden von einem Fan attackiert

Die beiden Model-Freundinnen Bella Hadid (20) und Kendall Jenner (21) mussten am Mittwochabend einen kurzen Schockmoment ertragen. Als sie gerade zusammen in Manhattan unterwegs waren, rannte plötzlich eine Frau auf sie zu und wedelte wie wahnsinnig eine palästinensische Flagge vor ihren Augen. Die beiden Grazien nahmen den Vorfall mit stoischer Miene hin, wie ein Paparazzi-Bild zeigt, das die US-Seite "Page Six" veröffentlicht hat. Begeistert waren sie von der Aktion aber ganz und gar nicht.

Der Seite nach befanden sich die beiden gerade auf dem Weg zu Hadids Greenwich-Village-Anwesen. Bei dem Fan soll es sich um eine 22-Jährige gehandelt haben, die Hadid und Jenner vehement dazu aufgefordert haben soll, die Flagge zu halten. Zwar haben beide Stars palästinensische Wurzeln und die Hadids betonten dies auch einst bei Instagram, stolz darauf zu sein - den Gefallen wollten sie der Frau aber dennoch nicht tun. Stattdessen gab es eine Anzeige wegen Belästigung, festgenommen wurde der Störenfried aber nicht.

