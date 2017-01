Forscher finden heraus: In welchem Monat ein Kind gezeugt wird, beeinflusst seine Gehirnentwicklung

Dieser Artikel erschien zuerst bei freundin.de

Der Monat, in dem ein Kind gezeugt wird, könnte sich maßgeblich auf dessen Gehirnentwicklung auswirken. Das wollen Forscher des University of Glasgow's Institute of Health and Wellbeing in einer Studie herausgefunden haben.

Die Wissenschaftler sind der Meinung, dass es für die Gehirnentwicklung eines Kindes besser ist, wenn es in den Sommermonaten beziehungsweise nach dem Winter gezeugt wird. In Zusammenhang mit diesen Vermutungen stellen die Forscher in erster Linie den Gehalt an Vitamin D im Körper der Mutter.

Das Vitamin ist maßgeblich an der Entwicklung des Gehirns eines Embryos beteiligt. Ist die Mutter, wenn sie schwanger wird, einem Plus an Sonnenlicht ausgesetzt, sei das also förderlich für die Entwicklung des Kindes.

Bei Kindern, die im Sommer gezeugt werden, entwickelt sich das gehirn schneller

Das hieße im Umkehrschluss: Bei Kindern, die in den Wintermonaten gezeugt werden, könnte sich das Gehirn langsamer entwickeln als bei denen, die in Monaten mit mehr Sonnenlicht gezeugt werden.

Die Forscher untersuchten Daten von rund 801.000 Kindern in Schottland, die im Winter geboren worden waren. Rund 9 Prozent dieser Kinder wiesen Schwierigkeiten beim Lernen auf.

Im Vergleich dazu gab es unter den Kinder, die zwischen Juli und September geboren worden waren, nur 7,6 Prozent, die Schwierigkeiten beim Lernen aufwiesen.

Gehirn entwickelt sich vor allem in den ersten drei Monaten im Mutterleib

Unterstützt wird die These der Forscher von dem Fakt, dass sich das Gehirn eines Embryos vor allem in den ersten drei Monaten nach der Zeugung entwickelt.

Aufgrund ihrer Ergebnisse raten die Wissenschaftler Frauen, die im Winter schwanger werden (wollen), auf ihren Vitamin-D-Spiegel zu achten und in dunkeln Monaten eventuell ergänzend zur Ernährung dem Körper Vitamin D zuzuführen.

(lk)