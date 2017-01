Melbourne: Auto rast in Fußgängerzone - drei Tote, Schüsse

Ein Mann ist in der australischen Stadt Melbourne mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat drei Menschen getötet.

Mindestens 20 weitere wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Der Täter sei festgenommen worden. Er war den Angaben zufolge am frühen Nachmittag im zentralen Geschäftsviertel der Millionenmetropole absichtlich auf den Fußweg gefahren.

Footage from Melbourne of car driving erratically outside Flinders St Station before police shooting. Up to 20 injured. Vision @SkyNewsAust pic.twitter.com/PHBoUMfydX

— BenFordham (@BenFordham) 20. Januar 2017