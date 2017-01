Kinostart am 19. Januar von"xXx" und "Personal Shopper": Die Kino-Highlights

Welche Filme, die neu ins Kino kommen lohnen sich und welche nicht? Die Film-Community IsnotTV, Partner der Huffington Post, stellt jede Woche die besten Starts in den deutschen Kinos vor. Und dabei stammen die Empfehlungen von Film-Fans weltweit - auch von dir: Mit einem Klick auf den Titel kannst du nämlich selbst deine Meinung abgeben und mehr erfahren.

Das sind die beliebtesten Kinostarts am Donnerstag, 19. Januar 2017:

Diese Woche sorgt Vin Diesel in "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" für einen bildgewaltigen Leinwandauftritt.

Viel Gefühl und Dramatik erwartet uns außerdem mit Will Smith in "Verborgene Schönheit" und bewegenden Vergangenheit von Lee Chandler in "Manchester by the Sea".

Kristen Stewart wird in "Personal Shopper" von einem bösen Geist heimgesucht und eine junge Taxifahrerin fürchtet in "Die Hölle - Das Inferno" um ihr Leben. Außerdem erzählt "Ritter Rost 2" von einem mutigen Ritter, der seine Heimat Schrottland verteidigt.

Tot geglaubt aber nicht tot zu kriegen, das ist Xander Cage (Vin Diesel). Im dritten Teil der Triple-X-Reihe wird Cage mit einem besonders schwierigen Geheimauftrag betraut. Er muss es mit einer Verbrecher-Truppe aufnehmen, denn diese hat es auf eine tödliche Waffe abgesehen: die Büchse der Pandora. (Mit Donnie Yen)

Als Howard (Will Smith) seine Tochter verliert, bricht für ihn eine Welt zusammen. Freunden und Kollegen kann er seine verzweifelten Fragen nicht mitteilen, also schreibt er Briefe: an die Liebe, die Zeit und den Tod. Natürlich rechnet Howard nicht mit einer Antwort, doch dann kommt alles ganz anders als gedacht. (Mit Edward Norton)

Maureen (Kristen Stewart) verdient ihre Brötchen mit professionellem Einkaufen in Paris für eine Modedesignerin. Sie ist also ein "Personal Shopper", doch eigentlich ist sie überzeugt davon, ein Medium zu sein.

Als eine geheimnisvolle SMS ihre übersinnlichen Kräfte triggert häufen sich paranormale Begegnungen in Maureens leben, die keine freundlichen Absichten haben. (Mit Lars Eidinger)

Der schweigsame Lee Chandler arbeitet als Handwerker in Boston, doch der Todesfall seines Bruders ruft ihn zurück in seine Heimatstadt Manchester. Nun soll er nicht nur für den 16-Jährigen Sohn seines Bruders sorgen, sondern muss sich auch mit seiner Ex-Frau Randi auseinandersetzen. Die Vergangenheit holt ihn mit voller Wucht ein. (Mit Casey Affleck, Michelle Williams)

Im zweiten Teil der erfolgreichen Kinderbuchverfilmung steht Ritter Rost vor großen Problemen. Seine Heimat Schrottland ist bankrott! Wegen des Skandals muss König Bleifuß zurücktreten und sein Hofschreiber plant nun einen Polizeistaat aus Schrottland zu machen.

Ritter Rost und seine Freunde müssen alles geben, um diesen Plan zu vereiteln. (Mit Jella Haase, Christoph Maria Herbst)

Taxifahrerin Özge Dogruol beobachtet während der Arbeit einen grausamen Mord. Ihre schlimmste Befürchtung, dass der Mörder sie gesehen hat, bestätigt sich bald, als Özges Cousine ermordet wird. Während Özge die Tochter ihrer Cousine in Obhut nimmt und sich Unterstützung von Ermittler Christian Steiner holt, rückt der Serienmörder immer näher. (Mit Violetta Schurawlow, Tobias Moretti)