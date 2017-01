So sieht der Junge von der Kinder-Schokolade heute aus

Brite Josh Bateson lächelt seit 2005 von der Verpackung der Kinder-Schokolade. Damals war er zehn Jahre alt. Mittlerweile ist der Junge mit dem sympathischen Lächeln zu einem Mann herangereift und studiert Politik an der Loughborough Universität in England.

Auf Instagram versorgt er seine Fans regelmäßig mit neuen Schnappschüssen aus seinem Privatleben. Im Video oben seht ihr, wie Bateson heute aussieht.

Kindern helfen

