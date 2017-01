Das ganze Internet lacht über Trumps Bild, das ihn beim Schreiben seiner Antrittsrede zeigt

Am Freitag wird Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ernannt.

Zu diesem Anlass muss er selbstverständlich auch eine Rede halten. Trump setzte sich bereits vor einigen Wochen hin und schrieb ganz in Ruhe daran.

Ganz offensichtlich.

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. Januar 2017

Ok, schauen wir uns das Bild genauer an.

1. Das ist ein Filzstift

Find me ONE person besides #Trump who writes a speech using a Sharpie is he even kidding right now gimme a break #Inauguration pic.twitter.com/O9tCQsRB2d — Bravosquad (@bravo_squad) January 19, 2017

Normalerweise benutzen vorpubertäre Kinder solche Stifte, um ihre Schulbänke damit zu bemalen.

Doch ein Filzstift ist so wenig staatsmännisch, wie das Zurechtrücken von Magneten am Kühlschrank.

Versuchen Sie es doch mit diesem Modell. Wesentlich klassischer - es ist ja nicht so, dass er es sich nicht leisten könnte.

2. Ist die Seite unbeschrieben?

PHOTOGRAPHER: No, we can see the pad's blank. What if you lift the corner?

TRUMP: Won't that look fake?

P: Is that a concern at this point? pic.twitter.com/CUndw5KvbM — Elle Oh Hell (@ElleOhHell) January 19, 2017

Natürlich kann es sein, dass Trump den Block mit Absicht etwas hochhält, sodass niemand einen Blick auf seine großartige, eloquente, das Land vereinende Rede erhaschen kann.

Oder die Seiten sind einfach leer.

Das Internet ist sich einig.

😡Only Trump could:



5) Have a left hand that is SO limp & TINY, that it may be unfortunately crushed under the weight of a blank legal pad. pic.twitter.com/OSzY2OzkdB — Jeff Black (@LRBitisnot) January 18, 2017

3. Wo ist er?

Der Ort, wo das Bild aufgenommen wurde hat für reichlich Diskussionen gesorgt. Trump selbst gab an, dass das Foto vor drei Wochen entstanden sei.

Wie sich herausstellte, wurde das Bild in Mar-A-Lago, einem herrschaftlichen Ferienresort in Palm Beach, Florida, aufgenommen. Die Anlage gehört Trump, der sie in seinem Tweet als "Winter Weißes Haus" bezeichnet.

Wie findige Internet-Detektive herausfanden, zeigt das Foto allerdings nicht seine luxuriöse Privatsuite, sondern eine gewöhnliche Rezeption. Dort hat sich Trump möglicherweise einfach am dort ausliegenden Briefpapier bedient.

@realDonaldTrump Give this nice lady her desk back! It looks like she has actual work to do. pic.twitter.com/tisEqnYbhe — missdewey (@missdewey) January 18, 2017

4. Richtige Adler waren schon immer besser für Foto-Shootings

Wie wir uns erinnern kann nämlich folgendes passieren...

@ColMorrisDavis @CIA @realDonaldTrump Trump's code name is still being decided so Eagle Bait is still on the list pic.twitter.com/UUM1xTfsYC — Peter Eyre (@1stungun) January 8, 2017

5. Dieses ganze "Ich-mache-keinen-Urlaub"-Gerede

Im Jahr 2015 sagte Trump der Zeitung "The Hill": "Ich werde das Weiße Haus kaum verlassen können, weil es dort so viel zu tun gibt. Ich werde nicht der Präsident der Urlaube sein. Ich werde nicht der Präsident sein, der frei nimmt."

Das ganze wird von einem Tweet aus dem Jahr 2012 gestützt. Wenn auch alle weiteren ehemaligen Postings nach wie vor ihre Gültigkeit behalten, dann steht uns aber eine harte Zeit bevor.

"Don't take vacations. What's the point? If you're not enjoying your work, you're in the wrong job." -- Think Like A Billionaire — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2012

Wie es zudem scheint, hat Trump das Luxus-Florida-Resort deswegen "The Winter White House" genannt, um - zumindest technisch gesehen - seine Versprechen halten zu können. Ganz einfach.

6. Sein Gesicht

"Es wird dir niemand gesagt haben, aber bei viel Licht sollte man kein festes Puder-Make-up verwenden."

.@realDonaldTrump And nobody will tell you this but me I suppose, but when the lighting is so flooded, not so much pancake makeup. — Bess Kalb (@bessbell) January 18, 2017

"Ich sehe die Belastung auf Ihrem Gesicht und fühle mich in sie hinein, nebenbei, man schreibt es 'P-R-Ä-S-I-D-E-N-T'. Freut mich, dass ich helfen konnte!"

@realDonaldTrump and I can see the strain on your face, and I empathise, but the way you spell it is 'P-R-E-S-I-D-E-N-T'. Happy to help! — Matt Haig (@matthaig1) January 18, 2017

7. Der Inhalt

Offensichtlich wissen wir nicht, was Trump für seine Rede aufgeschrieben hat - und es wäre äußerst unfair, wenn Leute einfach raten würden...

Exclusive sneak peek at Trump's inauguration speech! pic.twitter.com/6W6ex0Ks3z — Kara Calavera (@KaraCalavera) January 18, 2017

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Huffington Post UK und wurde von Marco Fieber übersetzt.

