AfD-Vorstandsmitglied fordert Höcke-Rücktritt

AfD-Vorstandsmitglied Dirk Driesang hat dem Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke den Austritt aus der Partei nahegelegt.

Höcke solle entweder den Inhalt seiner Rede in Dresden vom Dienstagabend vollständig zurücknehmen und sich zukünftig in seinem Wirken streng auf Thüringen beschränken, "oder Sie sollten die Partei Alternative für Deutschland verlassen", heißt es in einem Offenen Brief, den Driesang am Mittwoch an Höcke und an einige Mitglieder der Parteiführung schickte.

