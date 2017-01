Hinter diesem Instagrambild steckt eine Lüge - nur wenige Menschen erkennen sie

Auf den ersten Blick sieht dieses Foto wie ein ganz normales Bild einer Mode-Bloggerin aus. Doch der Eindruck täuscht - hinter diesem scheinbar perfekten Bild steckt eine große Lüge.

Denn: Fast alles an dem Foto ist gephotoshopped. Die Bloggerin Jana Wind hat das Bild bis aufs kleinste Detail bearbeitet.

Angefangen bei den Beinen: Diese hat sie so bearbeitet, dass sie besonders dünn und lang aussehen. Doch das fällt nur den wenigsten ihrer Follower auf. Die meisten sind von den ungesund wirkenden Mager-Beinen begeistert.

Sogar den Fernsehturm im Hintergrund hat die Bloggerin so bearbeitet, dass er dicker aussieht. Aus einem einfachen Grund: Dadurch wirken die Beine der Frauen im Vordergrund noch dünner.

Zusätzlich hat sie natürlich zahlreiche Filter über das Bild gelegt und auf den Arm der links stehenden Frau auch noch eine Katze eingefügt.

Wie die Bloggerin auf die Kommentare ihrer Follower reagierte, erfahrt ihr im Video oben.

