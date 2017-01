Der Kurs der Grünen für die Bundestagswahl 2017 scheint klar: Die Partei will weg von ungeliebten Öko-Vorstößen, sich als Realo-Partei profilieren. Dafür spricht zumindest das Spitzenduo Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt.

Doch die Beiden sehen sich derzeit einer echten Herausforderung gegenüber: Die Grünen stürzen nach heftiger Kritik an der Polizei in Umfragen ab - so auch in stern-RTL-Wahltrend. Im Video oben seht ihr mehr.

(bp)