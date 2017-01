Nach Feuer: Plasco-Hochhaus in Teheran eingestürzt

Das Plasco Building in Teheran ist eingestürzt

Am Morgen ist in dem 17-stöckigen Gebäude ein Feuer ausgebrochen

Über Verletzte nach dem Einsturz ist bisher nichts bekannt

Das 17-stöckige Plasco-Hochaus in der iranischen Hauptstadt Teheran ist innerhalb von Minuten eingestürzt. Das berichten verschiedene Medien. Es ist derzeit noch unklar, ob es nach dem Einsturz Verletzte gibt.

Das Haus war zuvor wegen eines Brandes evakuiert worden. Jedoch sind dann Feuerwehrleute für die Löscharbeiten ins das Gebäude gegangen. Dann soll das Hochhaus vor laufenden TV-Kameras eingestürzt sein. Das meldet die Zeitung "Welt" mit Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP.

50-year-old Palsco building that was burning for hours since today morning has collapsed. #Tehran #Iran pic.twitter.com/7Jz0lvPi49 — Fereshteh Sadeghi (@fresh_sadegh) 19. Januar 2017

Plasco Buildung brannte vor dem Einsturz

Ein Feuerwehrsprecher erklärte im iranischen Staatsfernsehen, dass das Hochhaus bereits seit acht Uhr morgens (Ortszeit) gebrannt hat. Mindestens 25 Menschen mussten deshalb bereits vor dem Einsturz ins Krankenhaus gebracht werden. Sie hatten ein Rauchvergiftung erlitten. Einsatzkräfte von zehn Feuerwehrstationen sind vor Ort.

Das Einkaufsgebäude Plasco in der Teheraner Stadtmitte und war eines der ältesten Einkaufszentren in der Hauptstadt. Auch gilt es als das erste Hochhaus, das vor 50 Jahren in der iranischen Hauptstadt gebaut worden ist.

#BREAKING: #Tehran: 15-storey building on fire in Tehran has collapsed — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 19. Januar 2017

