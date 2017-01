"DSDS": In einem kurzen Moment zeigt Dieter Bohlen, was auf seinem Beurteilungszettel für die Kandidaten steht

Als der 23-jährige Michael aus dem Saarland vor der diesjährigen Jury von "Deutschland sucht den Superstar" steht, geht für ihn schon ein Traum in Erfüllung, bevor er auch nur einen Ton gesungen hat. Michael ist nämlich riesiger Modern-Talking- und speziell Dieter-Bohlen-Fan.

Als die Jury Michael, zu seiner Überraschung, schon vor seiner Vorstellung mit Namen anspricht, enthüllt Dieter Bohlen dann aber auch noch das lang gehütete Geheimnis, was auf den Info-Zetteln steht, die die Jury-Mitglieder zu den Kandidaten bekommen.

In der kurzen Sequenz hält Bohlen seinen Zettel in die Kamera und erklärt dann dem Kandidaten, was es damit auf sich hat. Das Ergebnis dürfte überraschen. Mehr im Video oben.