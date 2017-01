Komiker Oliver Kalkofe nimmt in seinem aktuellen "Camp-Report" zur RTL-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" die Dschungelcamp-Kanidaten täglich aufs Korn. Frei nach Kalkofes Motto "außen doof, innen leer", ist in der heutigen Folge vor allem Botox-Boy Florian Wess das Opfer von Kalkofes Lästereien. Auch bei Mark Terenzi staunt Kalkofe nicht schlecht, als er seine Ankündigung "Ich will ein Busch schreiben" publik macht.

Kalkofe nimmt sich jeden Tag die neuesten Highlights aus der 13. Staffel der Show vor. Die zwölf Webepisoden von Kalkofes Camp-Report erscheinen täglich frühmorgens auf Tele 5.

Die aktuelle Folge mit dem Titel "Im Dschungel nichts Neues" findet ihr oben im Video.

Ein Nachspiel zum RTL-"Dschungelcamp" gibt es am 11.02.2017 um 20:15 bei "Kalkofes Dschungelbuch" auf Tele 5.