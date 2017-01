Biathlon-Weltcup in Antholz im Live-Stream sehen

Die Frauen starten zum 15-Kilometer-Einzel

Im Video erklären wir, wie ihr das Programm des ZDF online sehen könnt

Biathlon im Live-Stream: Laura Dahlmeier will bei dem Biathlon-Weltcup in Antholz angreifen. In den bei Fans eher unbeliebten, weil unspektakulären Klassiker über die 15 Kilometer geht Dahlmeier als Mitfavoritin.

Das bisher einzige Einzelrennen der Saison hatte Dahlmeier zum Saisonauftakt Anfang Dezember in Östersund gewonnen. Es war ihr erster Erfolg auf dieser Strecke.

Nun will sie es in Südtirol wiederholen. Antholz gilt als einer der schönsten Weltcup-Stätten gilt - oft Sonnenschein, ein Berg-Panorama als Kulisse und eine tolle Atmosphäre. "Es ist bekanntlich einer meiner Lieblings-Weltcuporte und dort werden wir sicher wieder schöne Wettkämpfe sehen", sagte die 23-Jährige vor dem Start das Einzelrennen am Donnerstag ab 14.15 Uhr.

Neben Dahlmeier werden bei der Generalprobe drei Wochen vor der WM in Hochfilzen (9. bis 19. Februar) wohl vor allem die fünf Weltcup-Besten im Kampf um die Podestplätze eingreifen. Denn die Gesamtführende Gabriela Koukalova (4 Siege), Kaisa Mäkäräinen (2), Dahlmeier (3), Maria Dorin-Habert (2) und Dorothea Wierer haben bisher 28 von 39 Podestplätzen unter sich ausgemacht. Das sind 72 Prozent.

Neben Dahlmeier (Startnummer 15) hofft vor allem Franziska Hildebrand (30) bei den vier Schießeinlagen gut durchzukommen und so wenig wie möglich Strafminuten zu kassieren. Den Kader komplettieren Maren Hammerschmidt (42), Vanessa Hinz (11) und Nadine Horchler (84). Miriam Gössner wurde nicht nominiert, bereitet sich stattdessen auf die EM vor. Franziska Preuß ist schon wieder an einem Infekt erkrankt.

Biathlon-Weltcup im Live-Stream sehen - so geht's

Das ZDF zeigt den 15-Kilometer-Einzel der Frauen ab 14 Uhr auch im Live-Stream auf der Homepage des Senders. Diesen findet ihr alternativ auch bei unseren Kooperationspartnern, Magine TV und TV Spielfilm live.

Auch der Free-TV-Sender Eurosport überträgt den Biathlon-Weltcup in Italien - am Donnerstag ab 14.30 Uhr auch im Live-Stream, diesen könnt ihr jedoch nur im Rahmen eines Abos abrufen.