Bamf erwartet 2017 steigende Ausreisezahlen von Flüchtlingen

Die neue Leiterin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Jutta Cordt, erwartet deutlich mehr freiwillige Rückreisen von Asylsuchenden in ihr Heimatland. "Die Zahlen werden deutlich steigen", sagte Cordt der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Sie verwies auf die 40 Millionen Euro, mit denen die Bundesregierung in diesem Jahr freiwillige Ausreisen fördern will.

Im vergangenen Jahr bezuschusste Deutschland in etwa 54 000 Fällen einen Neustart in der Heimat. Dafür wurden 21,5 Millionen Euro bereitgestellt.

Von diesem Februar an wird die Rückkehr gestaffelt gefördert. "Je eher die Menschen sich dazu entscheiden zurückzukehren, desto höher kann die Unterstützung sein", sagte Cordt. Wenn sich abzeichnet, dass die Asylbewerber nicht bleiben dürfen, informiert sie das Bamf künftig schon vor der Asylentscheidung darüber, welche Möglichkeiten es für eine freiwillige Rückkehr gibt.