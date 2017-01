"Wir hätten es nicht besser ausdrücken können": So reagieren britische Medien auf Theresa Mays Brexit-Rede

In Großbritannien erhielt Theresa May für ihre Brexit-Rede auch positive Reaktionen. | POOL New / Reuters

Mit ihrer Grundsatz-Rede zum “Brexit” löste Theresa May in Europa kontroverse Reaktionen aus. So kündigte sie einen kompletten Abschied Großbritanniens von der EU an, bei dem es keinen Weg zurück gebe.

Das vereinigte Königreich werde demnach komplett aus dem europäischen Binnenmarkt aussteigen und alle bisherigen Verträge auflösen.

Trotz allem sollen Handelsbeziehungen zu den EU-Staaten jedoch bestehen bleiben.

May möchte, dass Verträge neu verhandelt werden und ein Freihandelsabkommen mit der EU geschaffen wird. Zusätzlich soll ein neues Zollabkommen verabschiedet werden.

In den britischen Medien erntete May für ihre Rede auch Lob

Während die EU-Staaten den “harten” Kurs Mays überwiegend kritisch sehen, kommen von britischen Medien durchaus unterstützende Reaktionen.

So sieht die “Dailymail” Mays klare Worte als willkommene Befreiung vom unerbittlichen Pessimismus und der Angstmacherei von Seiten der Brexit-Gegner.

DAILY MAIL: Steel of the new Iron Lady #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/wlD6oFT1FJ — Neil Henderson (@hendopolis) January 17, 2017

Mit ihrer Rede habe May eine klare Linie vorgegeben: Die komplette Kontrolle der Grenzen, Die Rückkehr zur Eigenstaatlichkeit, die erneute Vorherrschaft des britischen Parlaments und das Ende der Herrschaft des Europäischen Parlaments über die britischen Gesetze sei nun unbestreitbar.

“Vor allen Dingen hat sie mit ihrer Rede jedoch eine inspirierende und zukunftsorientierte Vision darüber präsentiert, wie unser Land werden kann, wenn es sich von der starren Maschinerie der EU löst, die uns so lange aufgehalten hat.”

So könne Großbritannien freier, zukunftsorientierter, profitabler und stärker als je zuvor werden, heißt es.

"Grundstein für eine strahlende neue Zukunft"

Der "Daily Express" bezeichnete die Rede Mays als historisch. “Mit ihren Worten hat sie den Grundstein für eine strahlende neue Zukunft Großbritanniens als komplett unabhängige Nation gelegt.”

“Express”-Kolumnist Stephen Pollard lobte die Worte Mays als “wichtigste und beste Rede eines britischen Politikers”, die er je gehört hat.

Die Zeitung “The Sun” ist ähnlicher Meinung. Die Worte Mays seien großartig und läuteten eine historische Wende für Großbritannien und die EU ein. “Ihre Brexit-Vision kommt unserer so nah, wir hätten sie nicht besser beschreiben können.”

Die Rede sei extrem ambitioniert, optimistisch und so verfasst, dass sie jeden vernünftigen britischen Bürger erreichen müsse.

"The Times" hält Mays Worte für klar, differenziert und argumentativ gut. "Mit ihren Anmerkungen hat sie Kritikern nun bewiesen, dass sie nach sechs Monaten des Wartens einen Plan hat".

So habe sie es geschafft, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die ihr vorgeworfen haben, sie wisse nicht was sie tue.

Auch einige britische Medien sehen die Worte Mays kritisch

Dennoch sehen auch britische Medien die Ankündigungen der Premierministerin kritisch. Der “Guardian” beispielsweise nannte die Worte Mays “doppelt deprimierend”.

Ihre Rede erinnere daran, dass Großbritanniens Austritt aus der EU auch Lebensbedingungen, Werte und Bündnisse in Gefahr bringe.

Auch der “Daily Mirror” ist mit seiner Reaktion auf die Worte Mays eher vorsichtig.

Die Premierministerin müsse nun sehr verantwortungsbewusst handeln, weil sie mit ihren jetzigen Entscheidungen auch den Wohlstand künftiger Generationen mitbestimme.

