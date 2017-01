Sarah Lombardi ist auf der Fashion Werk Berlin - so ist ihr Comeback gelaufen

Sie strahlte wie schon lange nicht mehr: Sarah Lombardi (24) hatte am Dienstagabend bei der Fashion Week in Berlin einen glänzenden Auftritt. In einem silbrig schimmernden Kleid in angesagter Midi-Länge und Plisseerock besuchte sie die Modenschau des schwäbischen Labels Riani. Ihre Taille wurde von einem schmalen Gürtel in der gleichen Silbernuance betont, an den Füßen trug sie nudefarbene Plateau-Peeptoes. Doch ihr schönstes Accessoire an diesem Abend war wohl ihr befreites Lächeln.

Was für ein gelungenes Comeback im Rampenlicht! "Meine erste Fashionweek", schrieb Sarah Lombardi auf ihrem Facebook-Account unter ein gemeinsames Foto mit Cathy Hummels (28). Mit ihr hatte sie für ihre Fashion-Week-Premiere einen richtigen Mode-Profi an der Seite. Hummels ist seit Jahren ein oft und gern gesehener Gast in Berlin. Die Ehefrau von FC-Bayern-Star Mats Hummels trug für die Show extra ein Kleid von Riani.

