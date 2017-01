Sarah Connor verrät Name von Baby Nr. 4 - und er toppt seine drei Vorgänger

Sängerin Sarah Connor ist kürzlich zum vierten Mal Mutter geworden. Der kleine Sohn von Connor und Florian Fischer darf sich - genau wie seine drei Geschwister - über einen recht außergewöhnlichen Namen freuen.

Auf Facebook verkündete die 36-Jährige:

"Ihr Lieben, endlich ist er da!!!!! Wir sind bis über beide Ohren verliebt, unendlich dankbar und über-überglücklich, unseren wunderschönen kleinen Sohn und Baby-Bruder Jax Llewyn gesund in die Arme schließen zu können!!! Was für ein Wunder!!!!"

Jax Llewyn also. Ein Name, der noch ungewöhnlicher ist als die Namen seiner drei Geschwister: Tyler (12), Summer (10) und Delphine Malou (5).

Selbstverständlich hat der Name auch eine besondere Bedeutung. "GoFeminin" hat herausgefunden, dass Jax Llewyn in etwa mit "Sohn des Löwen" übersetzt werden könnte. Das würde ja zumindest ganz gut zu Delphine passen.

Möglicherweise ist der Name Jax aber auch von der Serie Serie "Sons of Anarchy" inspiriert. Darin spielt Charlie Hunman den Hauptcharakter Jax Teller.

Wir wünschen dem kleinen Jax Llewyn jedenfalls alles Gute.

