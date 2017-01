RTL-Moderator Tietjen verrät: So ist DSDS-Jurorin Shirin David, wenn die Kameras aus sind

Die DSDS-Jurorinnen Michelle und Shirin David haben in sozialen Netzwerken schon einiges an Kritik einstecken müssen. Bei so manchem Zuschauer kommen die beiden mit ihren zum Teil harten Urteilen in der Show offenbar nicht so gut an.

Martin Tietjen, der Backstage-Moderator bei DSDS, hat in einem Promiflash-Interview nun verraten, was er von den beiden Jurorinnen hält. Und dabei hat er auch verraten, wie Shirin so drauf ist, wenn die Kameras mal nicht an sind.

