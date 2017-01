Özdemir wird Spitzenkandidat der Grünen - neben der bereits gesetzten Göring-Eckardt

Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt sind die Spitzenkandidaten der Grünen für den Bundestag

In der Urwahl hat sich die Partei damit für die Realpolitik entschieden

Die Grünen ziehen mit Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt als Spitzenkandidaten in den Bundestags-Wahlkampf. Das haben die Parteimitglieder in einer Urwahl entschieden, deren Ergebnis die Partei am Mittwoch in Berlin bekanntgab.

Eine Wahl hatten die Parteimitglieder nur bei den Männern: Parteichef Cem Özdemir, Fraktionschef Anton Hofreiter und der schleswig-holsteinische Umweltminister Robert Habeck bewarben sich.

Özdemir schnitt bei den Männern mit 35,96 Prozent extrem knapp am besten ab. Habeck kam auf 35,74 Prozent. Hofreiter bekam 26,19 Prozent.

Auf den Frauenplatz gab es nur eine Anwärterin. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hatte ihren Platz im Spitzenduo damit sicher, sie bekam 70,63 Prozent der Stimmen.

Fast 60 Prozent der rund 61.000 Mitglieder haben sich an der Urwahl beteiligt. Das Urwahl-Verfahren haben die Grünen vor der letzten Bundestagswahl erstmals eingeführt, um Streit über die Kandidaten zu vermeiden. Beim letzten Mal gab es eine Überraschung, weil Göring-Eckardt sich gegen die Grünen-Promis Claudia Roth und Renate Künast durchsetzte.

Was das für die Ausrichtung der Grünen bedeutet

Göring-Eckardt und Özdemir zählen beide zum bürgerlichen Flügel der Partei - anders als Hofreiter, der weiter links steht. Dass zwei Realpolitiker an der Spitze der Grünen stehen, ist ungewöhnlich. Die Grünen suchen in der Regel an der Spitze den Ausgleich zwischen dem linken und dem bürgerlichen Parteiflügel.

Die politische Stimmung allerdings spricht klar gegen eine linke Politik. Angesichts der alles dominierenden Sicherheits- und Flüchtlingsdebatte können es sich die Grünen nicht leisten, auf ihre klassischen Themen zu setzen. Zuletzt hat die Parteiführung deshalb versucht, sich auch in diesem Feld zu positionieren. Wenig überzeugend.

Anfang Januar hatte Parteichefin Simone Peter mit ihrer Kritik am Vorgehen der Polizei in Köln zu Silvester großen Unmut ausgelöst.

Anders sieht es auf Landesebene aus: Winfried Kretschmann zeichnete sich in Baden-Württemberg als besonnener Ministerpräsident aus, der klare Worte liebt. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat sich über einen längeren Zeitraum sogar immer wieder mit Einschätzungen zu Wort gemeldet, die eher vom konservativen CDU-Flügel zu hören sind.

Die Koalitionsfrage

Auf das Spitzenduo kommt jetzt eine harte Zeit zu. Die Grünen liegen in den Umfragen weit zurück, zuletzt kamen sie gerade mal auf neun Prozent.

Das Ergebnis der Urwahl macht eine Schwarz-Grüne Koalition denkbar. Beide Spitzenkandidaten gelten als mögliche Wegbereiter einer Koalition mit CDU und CSU im Bund.

(lp)