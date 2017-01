Michelle Obama bedankt sich: "Die Möglichkeit euch als First Lady zu dienen"

"Danke für die Geburtstagsglückwünsche und für das beste Geschenk überhaupt: Die Möglichkeit euch als First Lady zu dienen."

Am gestrigen Dienstag feierte Michelle Obama ihren 53. Geburtstag. Natürlich gratulierten ihr da nicht nur Freunde, Verwandte und Prominente, sondern auch ihre Anhänger auf Instagram. Dafür zeigt sich die Ehefrau des scheidenden US-Präsidenten Barack Obama (55) nun dankbar. Unter einem Bild, auf dem sie mit zwei Hunden auf einer Treppe sitzt und in die Kamera lacht, bedankt sie sich nicht nur für die Glückwünsche, sondern auch dafür, dass sie als First Lady amtieren durfte. Schon am Freitag wird Michelle Obama von ihrer Nachfolgerin Melania Trump (46) abgelöst.

Thank you for the birthday wishes and for the greatest gift of all: the opportunity to serve as your First Lady. –mo Ein von First Lady Michelle Obama (@michelleobama) gepostetes Foto am 17. Jan 2017 um 18:24 Uhr

