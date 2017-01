Manuel Neuer ist der Liebling der Frauen

Die Frauen lieben Manuel Neuer - das ist jetzt auch offiziell! Der 30-jährige Torwart ist laut einer Umfrage der Zeitschrift "Frau im Spiegel" der absolute Lieblings-Fußballer der deutschen Damen. Mit einem Viertel der Stimmen hängte Neuer seine Kicker-Kollegen locker ab.

Ein Ergebnis, das dem Torhüter des FC Bayern natürlich schmeichelt: "Ich freue mich über jedes positive Fan-Votum [...]. Denn die Fans und ihre Meinung liegen mir sehr am Herzen", erklärte er im Interview mit der Zeitschrift. Auch sonst läuft es bei Neuer derzeit ziemlich rund. Im Dezember wurde er das vierte Mal in Folge zum Welttorhüter des Jahres gewählt. Was die weiblichen Fans allerdings weniger freuen dürfte: Auch in der Liebe hat der Torwart Glück. Seit zwei Jahren ist er mit der 23-jährigen Nina zusammen.

Manuel Neuer soll seiner Freundin sogar einen Heiratsantrag gemacht haben. Alle Einzelheiten dazu erfahren Sie in diesem Clipfish-Video

Die Frauen mögen FC-Bayern-Kicker

Auf Platz zwei der Umfrage landete mit etwas abgeschlagenen 14 Prozent übrigens Thomas Müller. Auffällig: Auch sonst scheinen die deutschen Frauen ein Faible für die Spieler des FC Bayern München zu haben. Die folgenden Ränge gingen mit Jérôme Boateng und Mats Hummels ebenfalls an Fußballer des Münchner Vereins.