Lumières Awards: Marion Cotillard bekommt den Ehrenpreis - und es könnte nicht der einzige sein

Was die Golden Globes für Hollywood sind, sind die Lumières Awards für das französische Kino. Dieses Jahr darf sich Marion Cotillard (41, "Allied - Vertraute Fremde") über die begehrte Auszeichnung freuen. Wie das Branchenblatt "Variety" schon jetzt erfahren hat, wird der Schauspielerin am 30. Januar der Ehrenpreis verliehen.

Mit etwas Glück könnte Cotillard allerdings eine zweite Trophäe mit nach Hause nehmen: Denn sie ist in der Kategorie "Beste Schauspielerin" für ihre Rolle im Film "Die Frau im Mond" nominiert. Schon 2008 gewann die Französin, die sich mittlerweile auch in Hollywood einen Namen gemacht hat, den Lumières Award für ihre Leistung in "La Vie en Rose" - für die sie wenig später sogar den Oscar bekam.

Auch im Historien-Drama "Macbeth" spielte Marion Cotillard mit. Hier können Sie den Film kaufen