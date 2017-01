Deshalb fühlt sich Horst Lichter wie ein Bus

"Ich fühle mich wie ein Bus: Wer mitfahren möchte, ist herzlich eingeladen."

Früher ging es Horst Lichter (55, "Die Lust am Kochen: Da ist sie wieder") nicht immer gut. Er war einfach nicht wirklich glücklich mit seinem Leben. Der Grund für seinen Stress war unter anderem, dass er sich zu viel nach seinen Mitmenschen gerichtet hat. Mittlerweile ist das nicht mehr so, wie der TV-Koch in einem Interview mit dem Magazin "Happinez" berichtet. Er selbst sagt über sich, er fühle sich wie ein Bus. "Aber ich sage, wohin ich fahre und wann ich aussteigen will", erklärt der zweifache Vater.

