Ein extrem blöder Satz zeigt, dass Honey keine Ahnung hat, worum es beim "Dschungelcamp" geht

An Tag fünf des Dschungels schienen sich alle Camper gegen die TV-Maklerin Hanka Rackwitz verbündet zu haben. Diese vertrieb sich die Zeit damit, ihre Mit-Camper beim Schlafen zu beobachten. Zugegeben: Das ist ein schon bisschen seltsam - aber im Gegensatz zu dem, was man sonst so im Dschungel zu sehen bekommt, ziemlich harmlos.

Model Gina-Lisa und Model-Ex-Freund Honey ließen es sich natürlich nicht nehmen, darüber zu lästern. Dabei sagte Honey einen Satz, der zeigt, dass er überhaupt nicht verstanden hat, worum es beim Dschungelcamp geht.

Warum seine Aussage so lächerlich ist, erfahrt ihr im Video oben.

➨ Mehr zum Thema: So dreist verarscht Marc Terenzi seine Fans im "Dschungelcamp"





(lk)