Zentralrat der Juden mahnt nach Höckes Skandal-Rede: "AfD zeigt ihr wahres Gesicht"

Thüringens AfD-Landeschef hat mit einer Rede in Dresden für einen Skandal gesorgt. Bei seinem Auftritt im Ballhaus Watzke am Dienstag bezeichnete er das Holocaust-Mahnmal in Berlin als "Denkmal der Schande im Herzen der Hauptstadt". (Auszüge aus Höckes Rede seht ihr im Video oben.)

Das Mahnmal mache die deutsche Geschichte "mies und lächerlich“. Der Dresdner AfD-Bundestagskandidat Jens Maier sprang Höcke zur Seite und erklärte in Dresden, der "Schuldkult“ müsse beendet werden.

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, zeigt sich äußerst besorgt über die empörenden Aussagen der AfD-Funktionäre. Die Aussagen Höckes seien "völlig inakzeptabel“, zitiert ihn die dpa.

"Die AfD zeigt mit diesen antisemitischen und in höchstem Maße menschenfeindlichen Worten ihr wahres Gesicht“, sagte Schuster weiter. “Dass 70 Jahre nach der Schoah solche Aussagen eines Politikers in Deutschland möglich sind, hätte ich nicht zu glauben gewagt.“

Kritik von SPD und Grünen

Der AfD-Politiker hatte in Dresden weiter ausgeführt, bis jetzt sei der deutsche Gemütszustand der "eines brutal besiegten Volkes“.

"Anstatt die nachwachsende Generation mit den großen Wohltätern, den bekannten, weltbewegenden Philosophen, den Musikern, den genialen Entdeckern und Erfindern in Berührung zu bringen, von denen wir ja so viele haben,...vielleicht mehr als jedes andere Volk auf dieser Welt..., und anstatt unsere Schüler in den Schulen mit dieser Geschichte in Berührung zu bringen, wird die Geschichte, die deutsche Geschichte, mies und lächerlich gemacht“, so Höcke.

Höckes Rede in Dresden in Auszügen

Kritik kam auch von SPD-Vize Ralf Stegner, der Höckes Worte als "Hetz-Rede“ bezeichnete. Bei Twitter forderte er: "Null Einfluss für das Neonazipack!“

Höcke hält Hetz-Rede in Dresden, will Geschichte umschreiben -- #NieWiederRechts

Null Einfluss für das Neonazipack! https://t.co/lp1ENJRle5 — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 18. Januar 2017

Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter nannte die Rede des AfD-Politikers "unsäglich". "Die AfD muss sich unmissverständlich davon distanzieren und sich bei unseren jüdischen Freundinnen und Freunden entschuldigen."

Der Linken-Abgeordnete Diether Dehm stellte am Mittwoch Strafanzeige gegen Höcke wegen Volksverhetzung.