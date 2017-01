Gina-Lisa gesteht dem Camp, wie deprimierend ihr Leben wirklich ist

Fräulein Menke, Alexander "Honey" Keen, Kader Loth und Gina-Lisa Lohfink sitzen an Tag 6 des Dschungelcamps in trauter Runde am Pool zusammen. Menke möchte von Gina-Lisa wissen, ob sie einen Freund hat - und dürfte nicht damit gerechnet haben, dass das It-Girl ihr ein trauriges Geständnis macht.

Gina-Lisa nimmt kein Blatt vor den Mund und antwortet ehrlich auf Menkes Frage: "Das ist schwierig bei mir. Ich glaube, ich werde immer nie so akzeptiert wie ich bin und jeder probiert immer, mich zu verändern. Ich denke dann immer, bin ich so verkehrt? Ich habe immer die Falschen. Immer werde ich fertig gemacht. Ich koche und putze und mache …“

"Du musst dich nicht übers Kochen und Putzen definieren"

Mit Männern kennt Kader sich aus und hat sofort einen Ratschlag parat: "Aber Schätzchen, du musst dich nicht übers Kochen und Putzen definieren. Du brauchst einen Mann, der dich auf Händen trägt, der andere Werte in dir sieht und dich schätzt!“ Doch Gina-Lisa hatte bislang nicht das Glück, solch einen Mann kennenzulernen.

Traurig gesteht die Blondine: Das hatte ich noch nie gehabt in meinem Leben. Ich weiß nicht, warum. Man weiß ja auch nicht, wollen die mich, lieben die mich, wollen die mein Geld, wollen die berühmt werden.

Die meisten wollten durch mich berühmt werden, haben mich verarscht. Ich kann auch nicht Schluss machen. Ich lasse mir so vieles gefallen, das ist unglaublich. Ich wurde schon geschlagen. Ganz vieles ist mit mir gemacht worden. Und ich sage immer wieder, ok, wir probieren es noch mal."

"Ich lasse mich jetzt nicht mehr unterdrücken"

Das will Gina-Lisa so aber nicht mehr mitmachen: "Jetzt bin ich an einem Zeitpunkt angekommen – und deswegen bin ich auch froh, im Dschungel zu sein – ich lasse mich jetzt nicht mehr unterdrücken. Ich möchte mit meinem Partner auch in Zukunft dieselben Interessen haben und dieselbe Kultur. Ich bin stolz, katholisch zu sein. Ich passe mich immer an. Aber wenn mein Partner sich nicht mal mir anpasst und immer nur mit mir rummeckert, dann weiß ich nicht…“

Erst vor Kurzem gab Gina-Lisa in einem Facebook-Post bekannt, wieder vergeben zu sein.

➨ Mehr zum Thema: So seht ihr "Dschungelcamp" im Live-Stream

(bp)