Komiker Oliver Kalkofe nimmt in seinem aktuellen "Camp-Report" zur RTL-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" die Dschungelcamp-Kanidaten täglich aufs Korn. Frei nach Kalkofes Motto "außen doof, innen leer", bekommt It-Sternchen Kader Loth in der heutigen Folge so richtig ihr Fett weg. So geht Kalkofe besonders auf die bescheidende Intelligenz von Kader ein.

Kalkofe nimmt sich jeden Tag die neuesten Highlights aus der 13. Staffel der Show vor. Die zwölf Webepisoden von Kalkofes Camp-Report erscheinen täglich frühmorgens auf Tele 5.

Die aktuelle Folge mit dem Titel "Alle geisteskrank" findet ihr oben im Video.

Ein Nachspiel zum RTL-"Dschungelcamp" gibt es am 11.02.2017 um 20:15 bei "Kalkofes Dschungelbuch" auf Tele 5.