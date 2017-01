Donald Trump will seine Tochter über Twitter loben - mit der Reaktion hätte er nicht gerechnet

Wenn Donald Trump twittert, dann schlottern auch Großkonzernen schon mal die metaphorischen Knie. Der designierte US-Präsident kann mit seinem Kurznachrichten durchaus Börsenkurse ins Trudeln bringen.

Oder sich eben auch mal selbst blamieren. Da entscheiden bisweilen einige wenige Zeichen über Wohl und Wehe. So auch am Dienstag. Denn statt seiner Tochter Ivanka (35) zwitscherte er versehentlich eine Ivanka aus England an. Und geriet damit an eine schlagfertige Frau.

Trump: "Ivanka ist großartig"

Dabei begann alles so harmlos. Denn eigentlich hatte Trump nur einen schmeichelhaften Tweet eines anderen Users teilen wollen: "@Ivanka Trump ist großartig, eine Frau mit wirklichem Charakter und Klasse", schrieb ein "MrGoodspine", der seine Tweets in der Folge umgehend löschte.

Trump retweetet die Nachricht, achtet aber nicht auf das Leerzeichen zwischen "Ivanka" und "Trump" - und verlinkt so die fremde Frau statt seiner eigenen Tochter. Blöd gelaufen - mag man meinen.

Donald Trumps Buch "Wie man reich wird: Ansichten und Einsichten eines Multimilliardärs" können Sie hier bestellen

Trump: "Ivanka ist großartig"

Doch dann wird es wirklich interessant: Denn Ivanka aus England nutzt die Gelegenheit und antwortet dem bald mächtigsten Mann der Welt: "...und Sie sind ein Mann, der große Verantwortung trägt", schreibt sie ihm.

Damit nicht genug. Ivanka gibt Trump auch noch zwei Tipps auf den Weg: "Darf ich Ihnen mehr Sorgfalt im Umgang mit Twitter ans Herz legen - und darüber hinaus mehr Zeit für die Auseinandersetzung mit dem Thema Klimawandel?", schreibt sie.

Inwiefern sich das Trump zu Herzen nimmt, ist nicht überliefert.

@realDonaldTrump @drgoodspine And you're a man with great responsibilities. May I suggest more care on Twitter and more time learning about #climatechange. pic.twitter.com/kBMEGZYtig — Ivanka Majic (@ivanka) 17. Januar 2017

➨ Mehr zum Thema: "An meine vielen Feinde": Donald Trump twittert provokante Neujahrsbotschaft

Auch auf HuffPost: