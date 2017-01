Katastrophale Umfragewerte: Donald Trump wird der unbeliebteste Präsident der USA seit 40 Jahren

Am Freitag wird Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.

Doch er startet als unbeliebtester Präsident seit mindestens 40 Jahren in seine Amtszeit: In einer Umfrage der „Washington Post“ und des Senders ABC äußerten sich nur 40 Prozent der Befragten zustimmend zu Trump. Bei Barack Obama waren es vor vier Jahren mit 79 Prozent fast doppelt so viele gewesen.

54 Prozent der Befragten finden im Übrigen das Trump die Phase der Machtübergabe schlecht gestaltet habe. Eine große Mehrheit erwartet so etwa, dass er seine Steuererklärung offenlegt. Bisher hatte Trump das verweigert. Denn er war bereits wegen früherer fadenscheiniger Steuertricks in die Schlagzeilen geraten.

Auch etliche weitere Umfragen zeigen, wie unbeliebt Donald Trump bei seinen zukünftigen Bürgern ist. Eine Umfrage von NBC News und dem "Wall Street Journal" fand heraus, dass nur 44 Prozent der US-Amerikaner Trumps Verhalten während der Übergangsphase vor seiner Vereidigung positiv fanden.

Zum gleichen Ergebnis kommt auch eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts "Gallup".

Bezogen auf Trumps Persönlichkeit sind die Umfragen noch vernichtender: Eine landesweite Umfrage der Monmouth University stellte fest, dass nur 34 Prozent der US-Amerikaner Trump wohlwollend begegnen.

In einer Umfrage der Quinnipiac University sind es 37 Prozent; bei CNN und ORC sind es immerhin 44 Prozent.

Trump selbst reagierte auf seine schlechten Umfragewerte gewohnt gehässig. "Die gleichen Leute, die die falschen Wahlumfragen gemacht haben, und so falsch lagen, machen jetzt Beliebtheits-Umfragen", schrieb Trump am Dienstag auf Twitter, "sie sind gefälscht, genau wie zuvor."

The same people who did the phony election polls, and were so wrong, are now doing approval rating polls. They are rigged just like before.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. Januar 2017