Australien Open im Live-Stream: Barthels und Murrays Tennisspiele online sehen - so geht's

Australian Open im Live-Stream: Als letzte Deutsche spielt am Mittwoch Mona Barthel gegen Monica Puig. Und auch nicht unspannend: Der Weltranglisten-Erste Andy Murray spielt gegen Mittag deutscher Zeit gegen den Russen Andrey Rublev.

Bereits zuvor stand Angelique Kerber in Melbourne auf dem Court: Durch einen mühsamen Erfolg im deutschen Tennis-Duell mit Carina Witthöft erreichte die Titelverteidigerin an ihrem Geburtstag die dritte Runde der Australian Open. Die Weltranglisten-Erste gewann an ihrem 29. Geburtstag in Melbourne 6:2, 6:7 (3:7), 6:2 gegen die Hamburgerin.

Erstmals unter den letzten 32 in Australien steht Mischa Zverev nach einem spektakulären Erfolg. Der ältere Bruder von Alexander Zverev siegte nach 0:2-Satzrückstand und Abwehr von zwei Matchbällen im vierten Satz gegen US-Riese John Isner noch 6:7 (4:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 9:7.

Julia Görges scheiterte dagegen mit 3:6, 4:6 an der ehemaligen Weltranglisten-Ersten Jelena Jankovic aus Serbien. "Mein Aufschlag war irgendwo, aber nicht auf dem Platz", meinte die Bad Oldesloerin.

Erst am Donnerstag treten Alexander Zverev, Philipp Kohlschreiber und Andrea Petkovic in der zweiten Runde an

Australian Open im Live-Stream sehen - so geht's

In Deutschland überträgt seit fünf Uhr morgens der Free-TV-Sender Eurosport 1 die Australian Open - auch im abopflichtigen Live-Stream.

Ihr könnt auch bei unseren Kooperationspartnern Magine TV und TV Spielfilm live Eurosport im Internet schauen.

