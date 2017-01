Ein geteiltes Amerika nach dem 2. Weltkrieg: "The Man in the High Castle" , Staffel 2 ist neu auf Amazon. (Symbolbild) | oneinchpunch via Getty Images

Die erfolgreiche Amazon-Serie "The Man in the High Castle" legt diese Woche mit Staffel 2 nach. Dramatisch wird es außerdem bei der neuen Serie "Falling Water" über die rätselhafte Suche in einer Traumwelt.

Die beiden Kinderfilme "Robinson Crusoe" und "Mullewapp" bringen außerdem viel Unterhaltung für junge Zuschauer und die ganze Familie.

Was lohnt sich und was nicht? isnotTV, Partner von Huffington Post, stellt deshalb jede Woche hier die besten Neustarts des Streaming-Anbieters Amazon-Prime vor.

In diesem Animationsfilm wird die bekannte Abenteuergeschichte von Robinson Crusoe in einer neuen Variante erzählt. Der Fokus liegt auf den Tieren der Insel, die mit den Neuankömmling Robinson Crusoe (gesprochen von Matthias Schweighöfer) zu Beginn sehr kritisch beäugen. Nach und nach entwickelt sich allerdings eine wunderbare Freundschaft. (Mit Matthias Schweighöfer, Kaya Yanar)

Schon im ersten Kinofilm "Mullewapp - das große Abenteuer" der Freunde haben Schwein Waldemar, Johnny Mauser und Franz der Hahn ihren Mut bewiesen. Nun sind die bekannten Kinderbuch-Helden erneut gefragt.

Eine fremde Wildschweinherde beansprucht den Bauernhof Mullewapp für sich, das können die drei Freunde natürlich nicht zulassen. (Mit Carolin Kebekus, Michael Kessler)

Wie sähe die USA aus, wenn die Achsenmächte den 2. Weltkrieg gewonnen hätten? Die Serie the Man in the high Castle präsentiert ein unter Japan und Nazi-Deutschland aufgeteiltes Land. Nazi-Spion Joe Blake, Jude Frank Fink und seiner Freundin Juliana Crain geraten zwischen die Fronten der Regime. (Mit Alexa Davalos, Rupert Evans,)

In dieser Dramaserie treffen in einer Traumwelt Menschen aufeinander, die sich zuvor nicht gekannt haben. Ihre Gemeinsamkeit: Sie sind alle auf der Suche nach etwas, das sie verloren haben. Nur durch die Hinweise im gemeinsamen Traum können sie ihre Ziele erreichen, doch in den unterbewussten Ängsten schlummert eine große Gefahr. (Mit David Ajala, Lizzie Brocheré,)

