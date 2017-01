Theresa May über ihren Brexit-Plan: "Die EU muss ein Erfolg bleiben"

Seit Monaten wächst der Druck auf die britische Regierungschefin, ihre Pläne für die Brexit-Verhandlungen vorzustellen. Jetzt ist es so weit. Theresa May geht in ihrer Grundsatzrede am Dienstag auf Konfrontationskurs zur EU. Bei dem Treffen im Lancaster-Herrenhaus nahe des Buckingham-Palastes sind auch viele Botschafter geladen.

May begann ihre Rede feierlich. Die Briten hätten vor einem halben Jahr mit "offenen Augen" für eine "hellere Zukunft für ihre Kinder und ihre Enkel " gestimmt. May wolle, dass Großbritannien "stärker und fairer" aus der Phase des Wandels hervorgehe. Großbritannien solle eine "starke Handelsnation" bleiben.

May versprach einen "ausgewogenen Ansatz" für den Brexit. Der Brexit bedeute nicht, dass Großbritannien sich nach innen kehre. Großbritannien sei ein europäisches Land, aber auch ein Land, das schon immer weiter geschaut hätte, als bis zu den europäischen Grenzen. "Es bleibt im Interesse Großbritanniens, dass die EU ein Erfolg bleibt", sagt die Premierministerin.

May betonte erneut, ihr Land strebe eine "Partnerschaft auf Augenhöhe" mit Brüssel an. "Wir verlassen die EU, aber wir verlassen nicht Europa", sagte May. Aber May machte umso deutlicher, Großbritannien strebe keinen "halben Austritt" an. "Großbritannien verlässt die EU", stellte sie klar.

Es wird wohl ein harter Schnitt: Großbritannien werde sich nach dem EU-Austritt nicht mehr nach den Urteile des Europäischen Gerichtshofs richten – stattdessen solle die volle Souveränität an britische Gerichte zurückgehen. Nur so sei ein echter Brexit durchführbar.

