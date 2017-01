Obama begnadigt Whistleblowerin Chelsea Manning

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat die 35-jährige Haftstrafe für die Whistleblowerin Chelsea Manning verkürzt. Die ehemalige Wikileaks-Informantin solle das Gefängnis am 17. Mai 2017 verlassen dürfen, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit.

Whistleblower Edward Snowden bedankte sich aufrichtig bei Obama. Er schrieb auf Twitter: "Lassen Sie es mich hier ernsthaft, mit gutem Herzen sagen: Danke, Obama!" Auch Manning grüßte er und sprach ihr Mut zu: "In fünf weiteren Monaten wirst du frei sein. Vielen Dank für das, was Du für alle getan hast, Chelsea. Bleib noch eine Weile standhaft!"

Let it be said here in earnest, with good heart: Thanks, Obama. https://t.co/IeumTasRNN

— Edward Snowden (@Snowden) January 17, 2017