Skifahren, aber günstig: Drei Alternativen zu den Alpen in Osteuropa

Die Alpen sind das bekannteste Wintersportgebiet Europas - vielleicht sogar der Welt. Jeden Winter stürzen sich Millionen Urlauber begeistert auf Brettern die Pisten hinunter. Doch all das hat seinen Preis. Für Skipässe, Fahrt, Hotel, etc. müssen Wintersportfans tief in die Tasche greifen. Doch es geht auch anders. Direkt in der deutschen Nachbarschaft gibt es günstige Alternativen zu den Alpen.

Zakopane

Das bekannteste Skigebiet in Polen ist Zakopane. Rund um die Stadt haben Einheimische in den vergangenen Jahren viel Geld in die Hand genommen, um moderne Anlagen, Lifte und Pisten sowie Hotels für Touristen anzulegen. In Polen selber wird Zakopane deshalb auch inoffiziell Winterhauptstadt des Landes genannt. Ein jährliches Highlight ist der Weltcup im Skispringen, welcher auf der Skisprungschanze "Wielka Krokiew" stattfindet. Die teuerste Tageskarte je nach Region kostet weniger als 30 Euro. In Zakopane-Gubalowka gibt es aber auch welche für 15 Euro. Wie beliebt Zakopane ist, zeigt auch die Statistik: Rund drei Millionen Besucher kommen jährlich in die kleine südpolnische Stadt.

Špindleruv Mlýn

In Tschechien gibt es ein kleines Skigebiet mit einem kaum auszusprechenden Namen. Špindleruv Mlýn, zu Deutsch "Spindlermühle", ist eine Stadt mit rund 1200 Einwohnern im Riesengebirge. Dennoch beherbergt der Ort ein Nobel-Skigebiet mit mehreren Hotels, in denen sich vor allem internationales Publikum vergnügt. Rund um Spindlermühle befinden sich einige Snowparks, die vor allem bei Familien mit Kindern sehr beliebt sind. Diese sind aber auch für Freestyler empfehlenswert. Einen Skipass gibt es bereits ab 25 Euro pro Tag.

Jasná

Im Nordwesten der Niederen Tatra liegend ist Jasná eine der bekanntesten Urlaubsgegenden der Slowakei. Im Sommer tummeln sich viele Wanderer rund um die Gipfel. Im Winter ist Jasná das berühmteste Skigebiet des Landes. Eine Gondelbahn, fünf Sessellifte und sogar 16 Schlepplifte befördern Skifahrer auf über 1000 Meter Höhe. Im Vergleich zu den Alpen ist das nicht besonders hoch, allerdings hat Jasná wegen des kontinentalen Klimas im Winter genügend Schnee. Die Skipässe sind etwas teurer als in Polen und der Tschechei, doch mit 39 Euro deutlich günstiger als in Österreich und der Schweiz.