In weiten Teilen Deutschland herrscht weiterhin Hochdruck-Wetter.

Doch die Kälte lässt uns noch nicht los: Die Maximaltemperaturen liegen bei 0 Grad in Bremen und Minus 4 Grad in München. In einer Region wird es wegen Glatteis-Gefahr sogar besonders gefährliches Wetter geben, wie oben im Video zu sehen.

(mf)