Flugbegleiter enthüllen 4 Wahrheiten übers Fliegen, die ihr lieber nicht gewusst hättet

Auch wenn Reisen im Flugzeug euch vertraut sind, werden euch diese Geheimnisse, die Flugbegleiter auf der Online-Plattform Reddit aufgedeckt haben, beunruhigen.

Haltet euch fern von Heißgetränken, die an Bord angeboten werden, rät eine Stewardess auf Reddit. Denn: Kaffee und Tee werden mit Trinkwasser aus Tanks zubereitet. Diese Tanks werden laut der Flugbegleiterin allerdings nur sehr selten gereinigt.

Auch die Sicherheitsgurte werden fast nie gereinigt oder ausgetauscht, warnt eine andere Stewardess. Sie rät: Wascht euch unbedingt die Hände, nachdem ihr den Sicherheitsgurt angelegt habt.

Weitere Geheimnisse und warum ihr trotzdem beruhigt ins Flugzeug steigen könnt, erfahrt ihr oben im Video.

