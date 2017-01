Mit diesen Stars feierten die Präsidenten vor Trump ihre Amteinführungen

Glaubt man den Worten des designierten US-Präsidenten, dann wird seine Amtseinführung "noch größer als erwartet". Damit prahlte Donald Trump (70) zumindest noch vor wenigen Tagen auf Twitter. Derzeit wird angenommen, dass unter anderem Country-Sänger Toby Keith (55), die Rocker von 3 Doors Down und Angelina Jolies (41, "Maleficent") Vater Jon Voight (78, "Ray Donovan") auftreten sollen - letzterer wohl eher nicht als Sänger, sondern als Redner. Im Gegensatz zu vergangenen Amtseinführungen wäre dies ein recht mageres Promi-Aufgebot.

Inauguration Day is turning out to be even bigger than expected. January 20th, Washington D.C. Have fun!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. Januar 2017