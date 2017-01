Schlimmer Vorwurf: DB-Sicherheitsleute verprügeln Betrunkenen und lassen ihn in der Kälte liegen | Busà Photography via Getty Images

Bahn Sicherheitsleute sollen in Leverkusen einen Betrunkenen verprügelt haben

Zeugen behaupten, die Sicherheitsbeamte hätten den Bewusstlosen dann auf den Bahnstein geworfen

Der Polizei liegt eine Anzeige vor

Die Angestellten der DB Sicherheit sollen die Züge und Bahnhöfe in Deutschland sicherer machen. Was laut Informationen der Zeitung "Express" in Leverkusen passierte, bringt das Sicherheitspersonal nun jedoch schwer in Bedrängnis.

Denn laut Zeugenaussagen verprügelten DB-Sicherheitsleute am Samstagabend einen betrunkenen Fahrgast in einer Regionalbahn und warfen ihn dann am Bahnhof an der Station Leverkusen Chempark auf den Bahnstieg.

Dem "Express“ schilderte ein Augenzeuge: "Zunächst ging es verbal hin und her, bis die Securities ihn schließlich baten, den Zug zu verlassen."

Fahrgäste bewiesen Zivilcourage

Ein stämmiger, großer Sicherheitsbeamter soll dann die Kontrolle verloren haben, auf den Betrunkenen eingeschlagen haben. Als er ihm mit dem Gesicht zuerst gegen die Tür schlug, brach das Opfer bewusstlos und blutend zusammen, so die Zeugenaussage.

Passagiere riefen die Polizei, nachdem die Securities den bewusstlosen Mann dann an einem Bahnhof auf den Bahnsteig warfen, ihn einfach in der Kälte liegen lassen wollten.

Fahrgäste sollen die Türen blockiert haben, um die Weiterfahrt des Zuges zu stoppen. Der Polizei liegt eine Anzeige wegen Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung vor, der Sicherheitsbeamte wird von der Deutschen Bahn nach Auskunft des Unternehmens "vorläufig nicht mehr eingesetzt."