Es sieht aus wie ein normales Bikini-Foto - doch wartet, was der Frau direkt danach passiert

Instagram-Socialistas (und einige Männer) bekommen beim Anblick dieses Fotos vermutlich Schnappatmung. Denn es hat alles, was ein perfektes Instagram-Bild braucht: einen Traum-Strand, eine Influencerin, viel nackte Haut - und einen Instagram-Husband, der das Foto gemacht hat.

Denn wie bei allen perfekten Instagram-Schnappschüssen handelt es sich natürlich auch hierbei um ein gestelltes Foto, das nicht beim ersten Versuch entstanden ist.

Das Model Pia Muehlenbeck weiß genau, wie sie ihre 1,6 Instagram-Abonnenten glücklich macht und hat sich so lange am Strand geräkelt, bis dieses Foto dabei herausgekommen ist.

Aber - hups - was ist denn da passiert? Das Strandfoto, das Muehlenbeck auf Twitter teilte, sah ein bisschen anders aus - und zeigt die Wahrheit hinter dem vermeintlich perfekten Instagram-Foto.

Kurz nachdem ihr Freund das Model-Foto geschossen hatte, wurde die 22-Jährige von einer Welle überrollt. Ihr Freund hielt den Moment fest, in dem sie wie ein Käfer auf dem Rücken landete.

... the ocean has a mind of its own 😂 pic.twitter.com/f0f08rHyxo

— Pia Muehlenbeck (@piamuehlenbeck) 13. Januar 2017