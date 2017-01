"You Are Wanted": Matthias Schweighöfers Amazon-Serie startet am 17. März

Am 17. März ist es soweit: Amazon veröffentlicht alle sechs Folgen der Thriller-Serie "You Are Wanted" von und mit Matthias Schweighöfer (35, "Der geilste Tag"). Es ist die erste deutsche Serie eines Video-Streaming-Services. Schweighöfer ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Regisseur und Produzent. "Ich hoffe, dass die Serie meinen Fans gefällt, es ist genau die Serie, die ich immer drehen wollte", wird der 35-Jährige in der offiziellen Pressemitteilung von Amazon zitiert.

Darum geht's

Lukas Franke (Schweighöfer) wird brutal aus seinem Alltag gerissen. Jemand hackt seine persönlichen Daten und beginnt, seine Lebensgeschichte umzuschreiben. Seine digitale Identität wird verändert. Das BKA verdächtigt ihn, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Selbst seine Frau (Alexandra Maria Lara) beginnt an ihm zu zweifeln. Als schließlich auch noch sein Kind bedroht wird, ist für Lukas klar: Er muss sich wehren. Er verbündet sich mit Lena Arandt (Karoline Herfurth), ebenfalls ein Opfer der Hacker. Mit ihrer Hilfe versucht er, diese ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen, um sein altes Leben zurück zu bekommen...

Neben Schweighöfer, Lara ("Vier gegen die Bank") und Herfurth ("Fack ju Göhte") sind zudem Tom Beck ("Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei"), Catrin Striebeck ("Soul Kitchen"), Edin Hasanovic ("Schuld sind immer die Anderen"), Louis Hofmann ("Die Mitte der Welt"), Lucie Aron ("Ich und Kaminski") sowie Model Toni Garrn mit von der Partie.