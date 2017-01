US-Außenminister Kerry watscht Trump für Merkel-Kritik ab

John Kerry ermahnt Donald Trump - mit dem gehobenen Zeigefinger | POOL New / Reuters

Der künftige US-Präsident Donald Trump lobte zwar Kanzlerin Angela Merkel im Interview mit der "Bild". So bezeichnete er sie als "großartige, großartige Anführerin".

Doch andererseits kritisiert er ihre Flüchtlingspolitik als "katastrophal". Der US-Außenminister John Kerry bezeichnete die Kritik von Trump an Merkel als "unangebracht".

Für einen gewählten US-Präsidenten gehöre es sich nicht, "sich in die Politik anderer Länder einzuschalten". Das sagte Kerry am Montag bei dem TV-Sender CNN. Denn: Ab der Amtseinführung am Freitag sei Trump schließlich für das transatlantische Verhältnis verantwortlich, erinnerte Kerry.

➨ Mehr zum Thema: "Er denkt wie ein Pokerspieler": Ein Politikprofessor erklärt, wie Merkel jetzt mit Trump umgehen muss

Es sei größte Vorsicht dabei angebracht, zu suggerieren, dass eine der stärksten und wichtigsten Führungspersönlichkeiten Europas "diesen oder jenen Fehler gemacht hat", erklärte der Noch-Außenminister weiter.

Laut Kerry sei Merkel "äußerst" mutig gewesen, als sie ihre Flüchtlingspolitik durchgesetzt habe. Deshalb träfen Trumps Äußerungen über die Kanzlerin nicht zu.