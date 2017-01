Leslie Mann in roter Prinzessin-Robe bei Palm Springs Film-Festival

Leslie Mann (44, "How To Be Single") sah beim Palm Springs International Film Festival hinreißend aus. Die Schauspielerin trug eine wadenlange, rote Robe mit Spaghettiträgern. Das Kleid lag bis zur Taille eng an, wodurch die Figur der zweifachen Mutter hervorragend zur Geltung kam. Das echte Highlight war aber der ausgestellte Rock: Dadurch erinnerte das Kleid an das einer Prinzessin. Zudem war der Rücken der Amerikanerin kaum bedeckt, was für einen sexy Touch sorgte.

Dazu kombinierte Mann schwarze High Heels, die mit bunten Steinchen besetzt waren. An ihren Ohren funkelten Ohrringe und auch ein Ring fehlte nicht. Das Haar hatte die Blondine zu einem Seitenscheitel gekämmt. Die 44-jährige wählte ein natürliches, frisches Make-up: Mascara, Eyeliner und Lipgloss rundeten den Red-Carpet-Look ab.

Ein ähnliches Kleid, wie das von Mann, gibt es hier