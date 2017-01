In diesem See stand Malle-Jens Elternhaus - bis der Familie alles genommen wurde

Der Zwenkauer See | Google Earth

Der Sänger Jens Büchner, bekannt aus der Auswanderer-Serie "Goodbye Deutschland" auf VOX, musste schon einige Schicksalsschläge durchleben. Erst vor Kurzem gestand er im RTL-Dschungelcamp, dass er einst versuchte, sich das Leben zu nehmen.

Auch während seiner Zeit auf der Sonneninsel Mallorca war nicht alles rosig: Das VOX-Eigengewächs verlor seine Freundin Jenny und die gemeinsame Boutique.

In der Sondersendung zu "Goodbye Deutschland", die am Montagabend ausgestrahlt wird, kommen jetzt auch Details über Büchners Kindheit ans Tageslicht. Die viel zu abrupt endete - mit dem Eintreffen riesiger Bagger.

"Mein Zuhause war immer südlich von Leipzig", blickt Büchner in der Sendung zurück. Er fährt in einem Boot über den Zwenkauer See. Irgendwo hier ist er aufgewachsen.



Der Zwenkauer See heute, im Süden ist Zwenkau - der Geburtsort von Büchner

"Das hat mich alles sehr dolle traurig gemacht"

Jens Büchner kam 1969 in Zwenkau bei Leipzig zur Welt. 5000 Menschen lebten in dem Dorf. Doch davon steht nichts mehr - sein Elternhaus wurde 1980 abgerissen. "Es ist ein ganz blödes Gefühl, wenn du deinen Kindern nicht mehr zeigen kannst, wo du herkommst", trauert der Sänger. "Das hat mich alles schon immer sehr dolle traurig gemacht."

"Sie haben alles zerstört"

"Ich hätte nie gedacht, dass die wirklich mal alles kaputt machen. (...) Sie haben alles zerstört, was du mal gerne gehabt hast", erzählt Büchner in "Goodbye Deutschland". Er meint damit die Bagger, die ihm sein Zuhause nahmen. "Alles ist ausgelöscht gewesen", lässt er Revue passieren.

Doch der Überlebenskünstler ist wieder auf die Beine gekommen. Als die Mauer fiel und Büchner frei war, zog es ihn weiter. Er bereiste die USA. Landete dann auf Mallorca. Wo er sein ganz großes Glück fand - mit seiner Freundin Daniela und seinen Kindern. Derzeit ist Büchner in der RTL-Sendung "Dschungelcamp" zu sehen.

(mf)