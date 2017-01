Jasmine Tookes: Ihre Fans diskutieren über das Leoparden-Selfie

"Ich bringe Fiona bei, wie man ein Selfie macht."

Model Jasmine Tookes (25) hat kürzlich die "Black Jaguar-White Tiger™ Foundation" besucht und dabei ihre Follower auf Instagram mitgenommen. Nachdem sie ihnen gezeigt hat, wie ein Baby-Leopard in ihren Armen eingeschlafen ist, teilte sie außerdem ein Foto, worauf man sieht, wie die Amerikanerin mit dem Tier für ein Selfie posiert. Der Schnappschuss kommt bei ihren Fans gemischt an. Die einen lieben das Bild, aber andere kommentieren auch Dinge wie "Das Baby sollte in der Wildnis sein und nicht für blöde Fotos posieren." Eins steht jedenfalls fest: Unzufrieden sah der junge Leopard beim Kuscheln nicht aus.

Teaching Fiona how to selfie 📸 #babyfionabjwt @blackjaguarwhitetiger Ein von Jasmine Tookes (@jastookes) gepostetes Foto am 15. Jan 2017 um 19:45 Uhr

